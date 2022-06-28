Güneyde yangınla mücadelede 2 yeni uçak, 2 yeni helikopter
Güney Kıbrıs’ın ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere 4 yeni yangın söndürme aracı aldığı bildirildi.
A+A-
Güney Kıbrıs’ın ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere 4 yeni yangın söndürme aracı aldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, İspanyol menşeli “Air Tractor” uçaklarının bugün, Latin Amerika’dan Kıbrıs’ın güneyine gideceğini; bir hafta içinde de Rus menşeli “Kamov” helikopterlerinin teslim alınacağını yazdı.
Haberde, yeni araçlarla birlikte Kıbrıs’ın sahip olduğu yangın söndürme araçlarının sayısının 13’e çıktığı kaydedildi.
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler : güney, yangin, uçak, helikopter