Güneyde yangın söndürme helikopterleri için yeni bir ihaleye çıkılıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesi’nin, yangın söndürme helikopterleri için imzalanan sözleşmenin süresinin uzatılmasıyla ilgili seçme hakkını kullanmama kararı aldığı ve helikopterler için yeni ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tarım Bakanlığı’nın 2024 yılında çıkacak yangınlarda ihtiyaç duyulacak yangın söndürme helikopterleriyle ilgili prosedürlere dair ön hazırlıkların bir an önce başlatılması talimatını verdiğini yazdı.

Haberde, Tarım Bakanlığının ilerleyen dönemde Trodos Dağları ile Lefkoşa ve Baf’ta bulunan itfaiye istasyonlarında yerinde incelemeler yapacağı da ifade edildi.