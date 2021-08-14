Güneyde yanan yerlere 25 bini aşkın fidan

) YANAN YERLERE 25 BİNİ AŞKIN FİDAN

Kıbrıs (güney) Orman Dairesi’nin, 3 Temmuz tarihinde çıkan yangından etkilenen Limasol-Larnaka bölgelerine bağlı köylerin yeniden yeşillenmesine katkı koyacağı belirtildi.

Alithia gazetesi Orman Dairesi’nin ilgili açıklamasına dayanarak ekim döneminin başlayacağı Kasım ayından itibaren yangından etkilenen bölgelere 25 bini aşkın fidan ve bodur ağaç ekileceğini yazdı.