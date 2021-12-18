Güneyde yağış ve fırtınaya karşı alınması gereken önlemler açıklandı

Kıbrıs’ın güneyinde, sivil savunma yurttaşları yağış ve fırtına konusuna uyardı, almaları gereken tedbirleri paylaştı.

Cyprus Mail'in haberine göre, şiddetli yağmur, gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar bu gece saat 21.00’den Pazartesi 01.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Sivil savunma, olası hasarı minimuma indirmek için, yurttaşların evleri ve iş yerlerine yakın yağmur oluklarının tıkalı olmadığını kontrol etmelerini istedi. Bodrum katı veya sel baskınlarına yatkın bölgelerde yaşayanların doğru tedbir almaları tavsiye edildi. Tedbirler arasında pompalı su deposu kazmak ve kıymetli aletleri bodrum katından kaldırmak yer alıyor.

Bahçesi olanların, toprağın suyu çekmesine olanak tanımaları, şiddetli yağış sırasında suyun taşıyabileceği büyük eşyaları mümkünse bağlanmaları önerildi. Evlerin içerisine suyun girişini engellemek için kum torbası kullanılması istendi.

Sivil savunma, yurttaşların genel olarak hareketlerini kısıtlamaları, bodrum katlarından daha üst katlara taşınmaları için çağrı yaptı.

Dışarıda olanların su taşkını olan yolları yaya veya bisiklet ile motosikletle geçmemeleri, araba kullananların ise mümkünse başka yoldan gitmeyi tercih etmeleri istendi. Özellikle elektrik hattı ve kaya düşme olasılığı yüksek yollardan uzak durulması istendi.

Ayrıca arabalarında mahsur kalan kişilerin, su seline yakalanmamak için araçlarını terk etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Sivil savunma, yağışlar geçtikten sonra yurttaşların yine tedbirli olmasını istedi, tehlike arz ettiği için su taşkınlarının olduğu bölgelerden uzak durmaları konusunda çağrı yaptı.

Yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına ihbarı