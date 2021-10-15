Güneyde vakalar artıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın, son günlerde Güney Kıbrıs’ta artış gösteren COVID-19 vakaları konusunda “endişe yok” açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, son günlerde Güney Kıbrıs’ta artış gösteren Coronavirüs vakaları konusunda endişe olmadığını bununla birlikte “çanların çaldığını” dile getirerek, bunların bölgede bulunan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tedavi ettirme yükümlülüğüne sahip olduğu gemi yolcuları, Yunanistan’da Kıbrıs’a giden kişiler ya da ilerleyen günlerde pozitife dönen geçen hafta sonundan vakalarla alakalı olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Hacıpandelas, bir soruya karşılık ise, şu an coronavirüs tedavisi görenlerin yüzde 65’inin aşısız olduğunu sözlerine ekledi.