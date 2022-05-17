Güneyde üretilen beş hellimden biri standartlara uymuyor

Kıbrıs Ticaret Bakanlığında, ilgili tüm devlet kurumlarının ve Hukuk Dairesinin katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantıda, hellim kotasındaki ihlaller ile süt tozu kullanımıyla ilgili yasadışılıkların ele alındığı haber verildi.

Toplantıda “Menşe İsmi Korumalı Ürün” ve ticari marka altında hellim üretimiyle ilgili sorunların incelendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, toplantıda Tüketiciyi Koruma Birimi’nin son zamanlarda gerçekleştirdiği kontrollerin sonuçlarının ele alındığını belirtti.

Yapılan kontrollerin sonuçlarına göre, ticari marka altında hellim ürünü üreten işletmelerin önemli bir yüzdesinin özellikle süt kotası ve ürünün nem oranıyla ilgili kararnamede yer alan standartlara uymadıklarının görüldüğünü kaydeden gazete, ilgili kararnameye göre, bu dönemde hellimdeki minimum keçi-koyun sütü kullanımının yüzde 25 olması gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte numunelerin yalnızca yüzde 20’sinde kararnameye uygun olarak minimum koyun-keçi sütü oranı bulunduğunun tespit edildiğini yazan gazete, toplantıda ele alınan konulardan bir diğer konunun ise, hellim üretimindeki süt tozu kullanımı olduğunu ekledi.

