Güneyde üçüncü doza ilgi % 5

Kıbrıs (güney) Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu basın sözcüsü Haralambos Harilaou, üçüncü doz coronavirüs aşısı olan hiç kimse tedavi edilmediğini kaydederek, üçüncü doza olan ilginin çok düşük olduğunu ve sadece %5'e ulaştığını belirtti.

Devlet televizyonu PIK’e konuşan Harilaou, hastaneye yatışların yüksek düzeyde stabilize olduğunu ve günde 7 veya 8 hastanın hastaneye başvurduğunu söyledi.

Harilaou, ayrıca hastaların ortalama yaşlarında 64’e ulaşan bir ufak artış olduğunu belirterek, kısa süreli kliniklerde bu yaşın 70 olduğunu ifade etti.

Harilaou, Aynı zamanda, hastanelerin coronavirüs hastalarında olası bir artışla başa çıkmak için tetikte olduğuna dair güvence verdi.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu