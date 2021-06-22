Güneyde trafo merkezinde patlama, 1 işçi öldü

Kıbrıs’ın güneyinde Elektrik Kurumu’nun Latsia’daki trafo merkezinde 20 Mayıs’ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan iki çalışandan biri, tedavi için bulunduğu Atina’da hayatını kaybetti.

Cyprus Mail’in haberine göre, Elektrik Kurumu, 48 yaşındaki Kirkakos Agriu adlı personelinin bugün öldüğünü duyurdu.

Patlamada çıkan yangında kıyafetleri tutuşan ve ağır şekilde yaralananlardan 40 yaşındaki personel tedavisinin devamı için Leipzig’e, 48 yaşındaki ise Atina’ya gönderilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanın yüzünün yüzde 95’inin yandığı açıklanmıştı.