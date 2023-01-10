Güneyde ticari denge açığı 6,82 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki ticari denge açığının 6,82 milyar Euro olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak söz konusu dönemde Güney Kıbrıs’ın 10,378 milyar Euro’luk ithalat ile 3,558 milyar Euro’luk ihracat yaptığını yazdı.

Haberde, 2021 yılındaki ticari denge açığının 4,91 milyar Euro olduğu anımsatıldı.