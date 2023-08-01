Kıbrıs’ın güneyinde Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,4 olarak açıklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün (Eurostat) verilerine göre güneyde Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,4 olduğunu yazdılar.

Gazete, geçtiğimiz yılın Temmuz ayına oranla bu yıl Temmuz ayında gıda fiyatlarında yaşanan artışın ise yüzde 8,4 olduğunu aktardı.