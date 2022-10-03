Güneyde 'tek kullanımlık plastik yasağı' başladı!

Kıbrıs'ın güneyinde sürdürülebilir çevre için önemli bir adım daha atıldı, 9 adet tek kullanımlık plastik ürünün satışı dünden itibaren yasaklandı.

Pamuklu kulak temizleme çubukları, plastik çatal ve bıçaklar, plastik tabaklar, pipetler, balon destek çubukları, yiyecek ve içecekle ilgili tüm plastik maddeler, yani yiyecek kapları, bardaklar ve kapaklar yasaklandı.

Kıbrıs Çevre Bakanlığı, üretici, ithalatçı ve distribütörlerin yasaya uyup uymadığının sistematik olarak kontrol edilmesiyle başlayacağını duyurdu. Ciddi bir ihlal durumunda, mahkeme dışı uzlaşmanın 20 bin Euro’ya kadar çıkabileceği belirtildi.