Güneyde tedbirler gevşiyor, normalleşme başlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs’ta koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerde önemli ölçüde gevşetilmesi kararı alacak.

Kıbrıs Haber Ajansı’na ulaşan bilgilere göre, üzerinde karara varılan bazı konuların, dolaşımlarla ilgili olduğu, yani gece saat 11’e kadar hareket özgürlüğü, restoran, kafe gibi alanların açılması ve ortaokul öğrencilerinin okullarına geri dönmesi olduğu belirtildi.

Yeni gevşetilmiş tedbirlerin 16 Mart’tan itibaren geçerli olması ve son karar ve onaylama için önerilerin yarın Bakanlar Kuruluna gönderilmesi bekleniyor.

Bunun dışında, yarın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası son kararlar vatandaşlara açıklanacak.

İki sms kalıyor

Aynı kaynaklara göre, vatandaşların hareket etmek için gönderecekleri sms mesaj sayısı iki olmaya devam edecek ve mart sonu öncesi kaldırılması beklenmiyor.

Evlerde toplanmalar

Evlerde toplanmalarla ilgili, en yakın senaryoya göre, 16 Mart’tan itibaren evlerde 10 kişiye kadar toplantılara izin verilecek.

Otellerin ne zaman açılacağı bilinmiyor

Otel sanayiinin açılmasıyla ilgili belirsizlik şu ana kadar devam ediyor.

Buna rağmen, Cumhurbaşkanı bu akşam Sağlık Bakanının da hazır bulunacağı Kıbrıs Otelciler Birliği ile bir toplantıya katılacak ve önümüzdeki günlerde daha fazla karar alınması bekleniyor.

Restoranlarla ilgili protokoller tamamlanıyor

Diğer bilgilere göre, restoranların çalışması ile ilgili protokoller henüz hazırlanmadı ve bunların çarşamba gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Protokolün diğer konuların yanı sıra, restoranların kaç kişiye kadar hizmet verebilecekleriyle ilgili olması bekleniyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, bugün yetkili bakanlarla birlikte koronavirüsle ilgili Bilimsel Danışma Heyeti toplantısına başkanlık etti. Amaç, epidemiyolojik durumun incelenmesi ve koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin aşamalı olarak gevşetilmesi olasılığının incelenmesiydi.