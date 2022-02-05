Güneyde taksi ücretlerini kredi kartıyla ödeme dönemi
Kıbrıs'ın güneyinde taksi ücretlerinin kredi kartıyla da ödenebilmesine olanak tanıyan emirname, dün resmî gazetede yayımlandı.
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Kıbrıs'ın güneyinde taksi ücretlerinin kredi kartıyla da ödenebilmesine olanak tanıyan emirname, dün resmî gazetede yayımlandı.
Fileleftheros’un haberine göre en geç 4 Mart’a kadar taksiciler, araçlarına gerekli terminal mekanizmasını taktırmak ve müşterinin taksi ücretini kredi kartıyla ödemesini kabul etmek zorunda olacak.
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