Güneyde taksi ücretlerini kredi kartıyla ödeme dönemi

Kıbrıs'ın güneyinde taksi ücretlerinin kredi kartıyla da ödenebilmesine olanak tanıyan emirname, dün resmî gazetede yayımlandı.

Fileleftheros’un haberine göre en geç 4 Mart’a kadar taksiciler, araçlarına gerekli terminal mekanizmasını taktırmak ve müşterinin taksi ücretini kredi kartıyla ödemesini kabul etmek zorunda olacak.