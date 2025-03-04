Güneyde şubat ayı enflasyon oranı yüzde 2,3 olarak açıklandı

Kıbrıs’ın güneyinde şubat ayı enflasyon oranı yüzde 2,3 olarak açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın yaptığı açıklamaya göre ocak ayında yüzde 2,9 olan enflasyonun, şubat ayında yüzde 0,6’lık düşüş göstererek yüzde 2,3’e gerilediğini yazdı.

Gazete, Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun da yüzde 2,4 olarak açıklandığını kaydetti.