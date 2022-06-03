Güneyde ‘standart dışı hellim’ krizi

Adanın güneyinde iç piyasa dahil tüm hellimlerde Avrupa Komisyonu’nun onayladığı Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün standardı aranması görüşü krize yol açtı.

Tarım ve Ticaret bakanlarının talebiyle Hukuk Dairesi, hellim/halloumi ticari isminin yalnızca Avrupa Komisyonu’nun onayladığı standartlara uygun ürünlerde kullanılabileceği görüşünü verdi. Bu görüş sonrasında iç piyasaya sürülen ürünler de eğer ilgili standartları taşımazsa, hellim/halloumi adında satılamayacak.



Stoklarda milyonlarca Euro’luk standart dışı ürün olması ise tartışma yarattı.

Kıbrıs Tarım Bakanlığı, MİK ürün yasasının yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2021’den bu güne üretilen standart dışı ürünlerden “kafasına göre hellim üretimi yapan” üreticileri sorumlu tuttu.

Hukuk Dairesi’nin “sadece MİK standardında üretilen ürünler hellim/halloumi adı altında üretilebilecek, iç piyasaya, AB ülkelerine ve üçüncü ülkelere ihraç edilebilecek” görüşün uygulanmasına karar verilmesi halinde stok ve raflardaki bütün ürünlerin toplatılması gerekecek.

Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu, sorunları asgariye indirmeye çalıştıklarını ancak hellim ürününün en iyi şekilde değerlendirilmesi ve MİK tescilinden edinilen avantajın yitirilmemesi için tüm sektörleri işbirliğine davet etti.



Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün denetimlerine başlanması ile birlikte, standart dışı olduğu saptanan ürünlerin piyasadan çekilmekle kalınmayacağı, kural dışı hareket edenlere 150 bin Euro’ya kadar para cezası da kesilebileceği anımsatıldı.



İhraç edilmeyi bekleyen standart dışı ürünlerin nasıl yönetileceğine dair süreçle ilgili 6 Haziran pazartesi günü toplantı yapılacak.



Fileleftheros gazetesine göre süpermarketler, stoklarındaki ürünlerin sayılması ve MİK ürün kontrolleri için stoklar eriyene kadar zaman tanınması talebinde bulundu.