Güneyde, son 48 saatte ikinci cinayet!

Lefkoşa’nın güneyinde, Alexis Mavromichalis isimli şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırının ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, son 48 saatte işlenen ikinci cinayet oldu. Pazartesi günü de Limasol’da Thanasis Kalogeropoulos isimli şahıs cinayete kurban gitmişti.

Polis, dün yaşanan cinayete ilişkin soruşturmasını sürdürüyor, saldırganların “keskin nişancı” olup olmadığını araştırıyor.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Alexis Mavromichalis, polis tarafından tanınan bir isim. Toplumda Alexoui adıyla tanınan şahsın, yıllar içerisinde Kıbrıs’taki pek çok cinayet davasıyla ilgili sorgulandığı, mahkemeye çıkarıldığı ifade ediliyor.

Mavromichalis'i öldürmeye teşebbüs, Thanasis Kalogeropoulos'un Limasol'da öldürülmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Kalogeropoulos, Pazartesi günü Limasol'da güpegündüz vurularak öldürüldü. Salı günü yapılan otopsisinde, 10 kurşunla vurulduğu tespit edildi.

Polis, Limasol’da yaşanan olay üzerine “daha fazla kan dökülmesinden endişe duyduğunu” bildirmişti.