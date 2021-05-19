Güneyde son 24 saatte 135 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 44 bin 312 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 44 bin 312 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi.
Herhangi bir can kaybı yaşlanmadı.
Toplam can kaybı 348'de kalırken, son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 71 bin 533’e yükseldi.
Tedavisi süren 148 kişiden 47'sinin durumu ise ciddiyetini koruyor.
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Etiketler : corona virüs, corona, covid