Güneyde seçimlere kadar bütçe dışı hiçbir harcama onaylanmayacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 1 Kasım'dan başkanlık seçimlerine kadar, ödenekler ve yeni istihdamlar da dahil olmak üzere bütçe dışı hiçbir harcamanın dikkate alınmamasına ve Hükümet tarafından onaylanmamasına karar verdi.

Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, bu kararın mali disiplini gözetmek ve aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimleri ışığında temel etik parametreleri korumak amacıyla alındığını belirtti.

PIK’e konuşan Petridis, 2023 devlet bütçesine atıfta bulunarak, bunun Kıbrıs Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek sosyal harcamayı içeren bir sorumluluk bütçesi olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı ayrıca geliştirme maliyetlerinin de %12 oranında arttığını belirtti. Aynı zamanda, 2023 bütçesinin önümüzdeki zor zamanlar için bir mali rezerv oluşturduğunu da kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu