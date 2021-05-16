Güneyde seçimler: DİSİ-AKEL yarışı

Kıbrıs’ın güneyinde 30 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde, 56 sandalye için 659 aday ve 15 parti yarışacak.



Seçimlere yönelik son anketler özellikle de “pasaport skandalı” ile sarsılan iktidardaki DİSİ partisinin ciddi bir oy kaybına uğradığını gösteriyor. Seçimlerde DİSİ-AKEL arasında ciddi bir yarış var.



Kıbrıs Cumhuriyeti’nde iki büyük parti DİSİ ve AKEL yine oyların çoğunluğu alıyor, ancak, diğer partilerin de katılımı ile yeni dönemde 8 partili bir parlamento görülüyor.



Politis gazetesi adına 5-13 Mayıs tarihlerinde yapılan Noverna anketine göre DİSİ ile AKEL arasında yüzde 1’in altında bir fark bulunuyor.



Ankette seçmenin % 33’ünün halen kararsız olduğu ya da sandığa gitmeyeceği de gözden kaçmıyor.



DİSİ-AKEL arasında sandıktan birinci parti çıkma mücadelesi var. Noverna anketine göre DİSİ’nin yüzde 17.1, AKEL’in ise yüzde 16.3 oranında oy aldığı görüşüyor. Üçüncülük için ise DİKO ile ELAM yarışıyor.



Ankette, Ekologlar ve EDEK’in de rahat bir şekilde parlamentoya gireceği görülüyor.



Kıbrıs’ın güneyinde oy kullanma hakkına sahip 557 bin 589 seçmen var, bu seçmenlerin 172’si oy hakkında da sahip Kıbrıslı Türklerden oluşuyor.



Seçimde AKEL, DİSİ, DİKO, EDEK, Elam, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Dayanışma Hareketi, Hayvan Partisi, DİPA, Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi, Kıbrıs İçin Mağusa, Nesil Değişikliği, Uyanış , Halkın Nefesi , Vatansever partileri yarışacak.



Seçimlerde yarışacak 659 adayın 159’nun kadın olması da dikkat çekiyor.