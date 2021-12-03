Güneyde sağlık sisteminde kriz: Acil olmayan ameliyatlar erteleniyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, pandemi nedeniyle güneydeki kamu hastanelerinde yer yaratmak ve ihtiyaçların yeterince karşılanabilmesi için planlanan tüm acil olmayan ameliyatları erteliyor.

Kıbrıs Sağlık Bakanı'nın 5 Aralık Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere yayınladığı kararnameye göre, planlanan tüm ameliyatlar ertelendi. Hastalar, ameliyatın yeni tarihi hakkında, ameliyatın yapılması planlanan hastane tarafından bilgilendirilecek.

Kararnameye göre, tüm hastaneler sadece acil durumlara müdahale edecek ve Genel Sağlık Sistemi dışındaki özel hastanelere kendi başına başvuran hastalar için ise Sağlık Bakanlığı herhangi bir tazminat ödemeyecek.

Kararda ayrıca hastaların mevcut yataklarına göre hizmet verecek özel hastanelere sevk edileceği de belirtiliyor.