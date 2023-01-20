Güneyde Sağlık Bakanlığı ilaç eksikliğinin giderileceğini açıkladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, ülkesinde son dönemde eksikliği yaşanan bir çocuk antibiyotiğinin üretilmeye başlanacağını ve bu ilacın eksikliğinin birkaç gün içerisinde giderileceğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, güneyde özellikle çocukların kullandıkları bir antibiyotiğin piyasada bulunmaması konusunda açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Hacipandelas, söz konusu antibiyotiğini güneyde de üretilebilecek bir ilaç olduğunu ifade etti.

Hacipandelas, ilacın üretimine başlandığını ve birkaç gün içerisinde eksikliğinin giderileceğini vurguladı.