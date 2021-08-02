Güneyde SafePass karmaşa yarattı

Kıbrıs’ın güneyinde SafePass'ın tanıtılıp uygulamaya konulmasının ardından toplum, “aşılı” ve “aşısız” olmaktan daha fazla şekilde bölünmüş görünüyor.

Cyprus Mail “Coronavirus: SafePass Olmadan Hayatta Kalmak” başlıklı haberinde, güneyde yaşanan karmaşadan örnekler verdi.

Sosyal medya platformu Facebook’ta oluşturulan “Herkes için Mağazalar” adlı grupta yapılan tartışmalar da bu kamplaşmayı gösteriyor.

Geçerli SafePass'i olan ve sık sık bunu talep eden dükkanlardan alışverişleri reddeden aşılı kişiler olduğu gibi, bu tür kuruluşlara girmeyi reddeden geçerli testleri olan aşısız kişiler de var.

Bazı iş yerleri kararnameye uyarken, özellikle gece kulüpleri, sadece aşılıları ve hastalığı geçirip iyileşenleri de kabul ediyor.

Kararnameye aykırı olarak SafePass isteyen düşük kapasiteli işletmeler var ve diğerleri prensip olarak hiç istemeyeceklerini söylüyor.

Limasol’daki bir av malzemeleri dükkanı sadece aşısızlara yüzde 20 indirim uygularken, yasalara uymak için ücretsiz hızlı testler de sunuyor.

Tüm bunların arasında, düşük kapasiteli bir işletmenin, kararnameyi ihlal ederek giriş iznini almadan girişi reddetmesi durumunda ne yapılacağı konusunda hükümetten net bir açıklama gelmedi.

Bu durum, kafa karışıklığı yaratırken, kararın işletmelere bırakıldığı yorumunu da getirdi.

Pastane ve kafe gibi zincir markalar da kafa karışıklığı yaratıyor. Bazıları SafePass'i istiyor, bazıları ise istemiyor.