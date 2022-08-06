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Güneyde sadece Temmuz ayında 494 yangın

Güneyde sadece Temmuz ayında 494 yangın

Sene başından bu yana 3 bin 897 yangın meydana gelen Kıbrıs'ın güneyinde sadece Temmuz ayında çıkan yangın sayısının 494 olduğu bildirildi.

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Sene başından bu yana 3 bin 897 yangın meydana gelen Kıbrıs'ın güneyinde sadece Temmuz ayında çıkan yangın sayısının 494 olduğu bildirildi.

Fileleftheros Kıbrıs İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Andreas Kettis’i kaynak göstererek yangınların  çoğunluğunun insan faktörü ve kundaklama olduğunu, anız yakma faaliyetlerinin ise büyük bir “baş belası” olduğunu yazdı.

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