Güneyde rekor trafik cezası

Kıbrıs'ın güneyinde trafik cezalarından dolayı devletin kasasına milyonlarca Euro’nun girdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin verilerine dayanarak, 2022 yılı içerisinde 31 Kasım tarihine kadar toplam 300 binden fazla trafik cezasının kaydedildiğini yazdı.

Gazete, 300 binden fazla olan cezadan, 162 bininin sürücülerin trafikteki ihlallerini, geriye kalan 144 bini ise hız kameralarından kaynaklanan suçları teşkil ettiğini belirtti.

Gazete cezaların büyük bir kısmının hız ihlali ile ilgili olduğuna da dikkati çekti.