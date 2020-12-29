Güneyde rekor: 907 vaka, 4 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 tablosu ağırlaşıyor.

Son 24 saatte yaşları 82 ve 84 yaşında iki erkek hasta, 83 ve 88 yaşlarında iki kadın hasta hayatını kaybetti. 4 ölüm olayında da farklı hastalık geçmişleri olduğu da açıklandı.

21 - 28 Aralık haftasında güneyde 2 gün 690 Covid-19 pozitif vaka kaydedildi. Son 24 saatte 18 bin 70 test yapıldı, test sayısı olağanüstü artırılırken, 907 yeni Coronavirüs vakası ile günlük rekor rakama ulaşıldı. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na göre son bir haftada 18 ölüm oldu, bu vakaların çoğunluğu yerel bulaştan kaynaklandı.

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) testlerde standart kabul edilen % 4 vaka limiti de aşıldı, % 5 oranına ulaşıldı.

Güneyde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117’ye, vakaların toplamı da 21 bin 315’e ulaştı.