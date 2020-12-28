Güneyde rekor: 751 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyin Covid-19 kontrol altına alınamıyor, son 24 saatte 13.482 test yapıldı, 1 ölü ve 751 yeni vaka var.

Güneyde, Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 113 oldu. 81 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

81 yaşında hayatını kaybeden erkek hastanın farklı sağlık sorunları da olduğu belirtildi.

Güneyde coronavirüse atfedilen toplam ölüm sayısının yüzde 65'ini erkekler oluştururken, yaş ortalaması 80 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı, hastanelerde 153 Covid-19 hastası olduğunu söyledi. 27'si Lefkoşa Genel Yoğun Bakım Ünitesinde, 1'i Limasol Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde ve kalanı yüksek bağımlılık ünitelerinde olmak üzere ciddi durumda 51 hasta yer alıyor. Güneyde, 751 yeni vakayla birlikte salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 20.408'e çıktı.