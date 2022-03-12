Güneyde polis gücünde kadınların oranı %25

Güneyde polis gücünün yüzde 25’inin kadınlardan oluşuyor.

Haravgi gazetesi, polis gücünde görev yapan kadınların sayısının bin 274 olduğunu, bu sayının personel sayısının yüzde 25’ine denk geldiğini yazdı.

Haberde, AB ülkeleri ortalamasının yüzde 18 olduğu ve polis gücündeki kadın oranıyla AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığı da ifade edildi.

