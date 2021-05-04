Güneyde polis COVID-19 tedbirlerine uymayan 208 kişiyi rapor etti

Kıbrıs (güney) polisi, COVID-19 virüsünün yayılmasını önleme tedbirlerine uymayan 208 kişinin tespit edildiğini ve ceza kesildiğini açıkladı.



Polis Sözcüsü’nün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) verdiği bilgiye göre, son 24 saatte güneyde 10.714 kontrol yapıldı.



KHA’ya açıklamada bulunan Sözcü, polisin, Lefkoşa ilçesinde toplam 1.671 kontrolde 38 kişiye ve Limasol’da 3.901 kontrolde 76 kişiye ceza kestiğini söyledi.



Polisin, Larnaka bölgesinde 1.467 kontrolde 30 kişiye, Baf’ta 1.250 kontrolde 22 kişiye ceza kestiği açıklandı.



Bu arada, Polis Mağusa bölgesinde 1.095 kontrolde 22 kişiye ceza kesti, polis Morfou bölgesinde 670 kontrol yaptı; üç ceza kesti.