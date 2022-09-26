Güneyde pandeminin ardından şiddet olaylarında artış

Kıbrıs'ın güneyinde, pandeminin ardından şiddet olaylarında artış meydana geldiği ve 2022 yılının ilk altı ayındaki rakamların, futbol sahalarında yaşanan olaylar yüzünden yükselme eğiliminde olduğu ifade edildi.

Covid sonrası dönemde, adanın güneyinde şiddet olaylarının artma eğiliminde olduğunu yazan Alithia gazetesi, istatistik dairesinin elindeki verilere göre, şiddet olaylarının, korona virüsüyle mücadeleyle ilgili kısıtlama önlemlerinin artık yürürlükte olmadığı son dönem içerisinde, daha yüksek rakamlarda seyrettiğine işaret etti.

2019-2021 yılları arası dönemde, kişilere ve mülklere karşı işlenen suçlarda aynı zamanda mülklere kötü niyetli bir şekilde zarar verilmesiyle ilgili rakamlarda artış olduğuna dikkat çeken gazete, 2019 yılında kişiler aleyhinde 1235 suç işlendiğini, 2021 yılında ise bu rakamın 1658’e yükseldiğini belirtti.

Gazete, mülke kötü niyetli bir şekilde zarar verilmesi konusunda 2019 yılında 200, 2020 yılında 245, 2021 yılında ise 273 olay yaşandığını belirtti.

Gazete, 2022 yılı verilerine göre ise, şu ana kadar kişiler aleyhinde 686 suç işlendiğini, mülke kötü niyeti bir şekilde zarar verilmesi konusunda 123 olay yaşandığını, mülkler aleyhinde işlenen suçların ise şu ana kadar 519 olduğunu ekledi.

Okullarda 4 çocuktan biri zorbalığa uğruyor

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, birkaç ay önce ortaya konan verilere dayanarak, okullarda 4 çocuktan 1’inin zorbalığa uğradığını yazdı.