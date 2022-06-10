Güneyde otelciler yaz dönemi için iyimser

Kıbrıs Otelciler Birliği, güney Kıbrıs’taki otellerde yaz dönemiyle ilgili yapılan rezervasyonlar konusunda ihtiyatlı iyimserlik ifade etti.

Kıbrıs Otelciler Birliği Genel Müdürü Filokipros Rusunidis, PIK’e yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelere rağmen Büyük Britanya ve İsrail dışında, Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya ve Finlandiya gibi yeni pazarlardan rezervasyon yapıldığını ve bu ülkelerden her hafta 25’in üzerinde uçuşun Kıbrıs’a ulaştığını kaydetti.

Bu yılki turizm sezonunun geçtiğimiz yıldan daha iyi hale gelmesinin ve önümüzdeki yıllarda 2019 yılındaki rekor seviyeye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Rusunidis, hafta sonuyla birleşen dini bayramın oluşturduğu 3 günlük tatille ilgili sorulan soruya, otellerdeki doluluk oranının %80’e ulaşma ihtimali bulunduğu yanıtını verdi.