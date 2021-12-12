Güneyde Omicron varyantı alarma geçirdi

Kıbrıs’ın güneyinde beş kişide Omicron varyantı tespit edilmesiyle birlikte, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri alarma geçti.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’daki bir okulda öğrenim gören üç öğrencide Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından önceki gün öğle saatlerine kadar, söz konusu okulda öğrenim gören toplam 500 öğrenciden 350’sine PCR testi yapıldığını ve iki kişide daha Omicron varyantı görüldüğünü yazdı.

Gazete, Omicron varyantı görülen vakaların zorunlu devlet karantinasına gönderildiğini kaydederken, bu hafta devlet karantinası konusunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirtti.

5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanması konusunun da Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceği ve daha sert tedbirlerin gündemde olduğu ifade edildi.

Dimitriadis de pozitif

Bu arada, Kıbrıs Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in Covid-19 testi de pozitif çıktı.

Dimitriadis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üçüncü doz aşısını yaptırdığı gün pozitif çıktığını kaydettiği belirtildi.