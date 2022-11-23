Güney’de ölümü trafik kazası sıklığı AB ortalamasının üzerinde

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ölümlü trafik kazası sayısının Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Politis’in yayınladığı Eurostat verilerine göre, 2020 yılında AB genelinde meydana gelen toplam 19 bin 102 trafik kazalarındaki ölüm sıklığının AB'da bir milyonda 43, Kıbrıs’ın güneyinde ise bir milyonda 54 olduğu görülüyor.