Güneyde ölümlü trafik kazalarında azalma
Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılı içerisinde, geçtiğimiz yıla göre daha az ölümlü trafik kazası meydana geldiği basına yansıdı.
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Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılı içerisinde, geçtiğimiz yıla göre daha az ölümlü trafik kazası meydana geldiği basına yansıdı.
2021 yılında meydana gelen trafik kazalarının sonucunda 45 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının 2022 yılında ise 37 olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yüzde 17,8 azalma olduğunu kaydetti.
Haberde, ölümlü trafik kazalarındaki azalmanın, hız tespit kameralarıyla bağlantısı olduğu da ifade edildi.
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