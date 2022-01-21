Güneyde ölümler endişe veriyor: Çoğu aşısız ve Delta varyantı taşıyanlar

Kıbrıs (güney) Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu basın sözcüsü Haralambos Harilaou, coronavirüsten ölenlerin sayısıyla ilgili güçlü endişelerini dile getirdi.

PIK’ konuşan Harilaou bu yılın Ocak ayının, ilk 20 günde 63 ölümle şimdiye kadar can kaybının en kötü ikinci ayı olduğunu söyledi.

Güneyde en ölümcül ay geçen Ağustos’du ve 92 ölüm kaydedilmişti. Harilaou, hayatını kaybedenlerin çoğunun aşı geçmişi olmadığını ve "Delta" varyantının taşıyıcıları olduğunu söyledi.