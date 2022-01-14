Güneyde ölüm yok, 3.042 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, 122.217 PCR ve hızlı test yapıldı 3.042 pozitif vakaya rastlandı. Böylece ölü sayısı 672 olarak kaldı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 2.49'luk bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Hastanelerde 28'i entübe 91'i ağır olmak üzere 257 kişi tedavi görüyor.

Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 73,1 olduğunu açıkladı.