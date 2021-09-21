Güneyde ölüm yok, 117 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 53.935 test sonucu can kaybı yaşanmadı, 117 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 53.935 test sonucu can kaybı yaşanmadı, 117 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Toplam ölü sayısı 548'de kaldı.
Hastanelerde 39'u ağır olmak üzere 94 hasta tedavi görüyor. Hastanede yatanların yüzde 73,41'i aşılanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0,22'lik bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Salgının başlangıcından bu yana görülen toplam vaka sayısı 119.230 oldu.
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