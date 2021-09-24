Güneyde ölüm yok, 109 yeni vaka
Kıbrıs’n güneyinde son 24 saatte 60.278 test sonucu can kaybı yaşanmadı, 109 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’n güneyinde son 24 saatte 60.278 test sonucu can kaybı yaşanmadı, 109 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Hastanelerde 34'ünün durumu ağır 77 kişi tedavi görüyor. Hastaların yüzde 76.83'ü aşısız.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0,18'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Bugüne kadar tespit edilen toplam pozitif sayısı 119.590 oldu.
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