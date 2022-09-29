Güneyde öğrenimi gören 50 Kıbrıslı Rum öğrenci kuzeyde ev kiraladı

Güneyde üniversite eğitimi gören 50 kadar Kıbrıslı Rum öğrencinin, ev kira bedellerinin yüksek olması sebebiyle adanın kuzeyinde kiraladıkları evlerde ikamet ettikleri bildirildi.

Fileleftheros'un haberine göre bu iddia üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının konuşulduğu Meclis Eğitim Komitesi’nin toplantısında dile getirildi.

Komite toplantısında konuşan milletvekili Alekos Trifonidis, kuzeyde ev kiralayan Kıbrıslı Rum öğrencilerden bazılarını evlerinde ziyaret ettiğini ve tek odalı ev için 170, iki odalı ev için ise 200-220 Euro kira ödediklerini öğrendiğini belirtti.

Kendisinin “Ayios Demetios” (Kermiya, Metehan) bölgesinde ikamet eden 4-5 Kıbrıslı Rum öğrenciyle görüşmüş olmasına karşın, aynı bölgede 50 kadar Kıbrıslı Rum öğrencinin kaldığı bilgisini edindiğini ifade eden Trifonidis, dağlık köyler veya diğer kentlerden Lefkoşa’ya öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerinin bu yöntemi seçtiklerini aktardı.

Komitede ayrıca, özellikle Limasol bölgesinde kiraların 800 ila 1200 Euro’lara dayandığı, Ukrayna’daki savaş sebebiyle de öğrenci sayısında artış yaşanması yüzünden boş ev bulmanın imkansız hale geldiği, öğrencilerin anlaşmalı otellerde konaklamaları yönünde çalışmaların ise sürdüğü bilgileri de gündeme getirildi.

Türk Lirası'nın olağanüstü değer kaybı sonrasında Euro kazanan Kıbrıslı Rumlar, adanın kuzeyinde daha hesaplı alışveriş yapabiliyor.