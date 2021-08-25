Güneyde öğrenciler aşı zorunluluğunu protesto etti

Kıbrıs’ın güneyinde, Teknoloji Üniversitesi’nde okuyan gençler, Sağlık Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Gençler, üniversite yönetiminin dün Covid 19 ile ilgili açıkladığı kararı protesto etti. Karara göre yeni eğitim döneminde, üniversite kampüsüne sadece Covid-19 aşısı olmuş veya hastalığı geçirmiş öğrenciler kabul edilecek.

Üniversite aşı olmayan öğrencilerin, negatif PCR testi ibraz etmeleri durumunda bile derslere alınmayacaklarına karar verdi.

Güneyde hükümet ise, öğrencilerin PCR testi ile mi yoksa fiyatı daha uygun olan hızlı antijen testi ile üniversitelere dönmelerini tartışıyor, kararının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Teknoloji Üniversitesi yönetimi, aşı şartını kendi uyguladığı bildirilirken, Kıbrıs Üniversitesi yönetimin de toplanıp karar alacağı belirtildi.