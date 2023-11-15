Güneyde nüfusun yüzde 12.7'si diyabet hastası

Kıbrıs’ın güneyinde diyabet hastalarının oranının yüzde 12.7 olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanı Popi Kanari’nin, Dünya Diyabet Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Kanari, Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 12.7’sinin diyabet hastası olduğunu belirtirken dünya genelinde de diyabet hastası sayılarının arttığına dikkati çekti.