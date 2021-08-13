“Güneyde nüfusun % 70’i aşılandı”

Kıbrıs (güney) Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, güney Kıbrıs’ta nüfusun %70’i aşılandı. Bakanlık, “önemli bir hedefe ulaştık” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, 12 Ağustos tarihine kadar Covid-19’a karşı nüfusun %76,3’ü (18+) ilk doz aşıyı yaptığı belrtildi.16-17 yaş gruplarından ise %31,8’nin ilk doz aşıyı yaptığı ve aynı yaş grubundan %21,6’sının ise tamamen aşılandığı kaydedildi.

Bakanlık, 2-12 Ağustos tarihleri arasında 12-15 yaş grubunun %8,3’ünün ilk doz aşıyı yaptığını açıkladı.