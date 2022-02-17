Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Güneyde mülteci sayısı ikiye katlandı
Güneyde mülteci sayısı ikiye katlandı

Güneyde mülteci sayısı ikiye katlandı

Kıbrıs’ın güneyine  Ocak ayında giden mülteci sayısının, geçen yılın Ocak ayına kıyasla ikiye katlandığı bildirildi.

A+A-

Kıbrıs’ın güneyine  Ocak ayında giden mülteci sayısının, geçen yılın Ocak ayına kıyasla ikiye katlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi Operasyonel İşbirliği Ajansı’nın (FRONTEX) açıklamasına göre, bu yılın Ocak ayında Kıbrıs’ın güneyine  850 mülteci gittiğini ve bu rakamın, geçen yıla kıyasla yüzde 48 daha fazla olduğunu yazdı.

Gazete, Ocak ayında gelen mültecilerin çoğunun Kongo, Suriye ve Nijerya’dan olduğunu belirtti.

Bu haber toplam 150 defa okunmuştur
Etiketler :