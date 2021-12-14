Güneyde ‘Mülteci Kampları’ mercek altında

Kıbrıs’ın güneyine yasadışı yollarla giden mültecilerin tutulduğu Purnara Mülteci Kampı’nda insani olmayan koşullar tartışılıyor.



Politis gazetesinin haberine göre, son zamanlarda bölge sakinlerinin de protestolarına neden olan Purnara Mültci Kampı bir grup milletvekili ve gazeteci tarafından ziyaret edildi. Kamptaki manzaranın kötü olduğu medyaya yansıdı.



600 kişilik kapasitesi olan kampta 2 bin 500’den fazla mültecinin bulunduğu bildirilirken, her yerin çöp içinde olduğu, az sayıdaki tuvaletin pislikten kullanılamaz halde geldiği belirtildi. Duşlardan soğuk su aktığı, parçalanmak üzere olan çadırların içerisine soğuk hava girdiği ve yağmur yağdığında içeri su sızdığına da dikkat çekildi.



Sorunların bununla bitmediğini belirten Politis gazetesi, kampta ebeveyni olmayan 287 çocuk bulunduğunu ve bazılarının onar kişilik gruplar halinde bir odanın içerisinde, yerde yatarak hayatlarını sürdürmeye çalıştığını; bazılarının üzerinde kış gelmesine rağmen hala yazlık kıyafetler bulunduğunu, battaniyeleri bile olmadığını ve desteğe ihtiyaçları olduğunu yazdı.

Alithia gazetesi de, Papa Francis’in Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sayesinde, adadaki mülteci sorununun uluslararası basına da yansıdığını ve Papa Francis’e eşlik eden yabancı gazetecilerin, mülteci sorunuyla ilgili detaylı röportajlar hazırladıklarını haber verdi.