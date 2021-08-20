Güneyde “moloz taşıyan araçlar” GSM’le izlenecek

Kıbrıs’ın güneyinde moloz taşıma araçları mobil teknoloji ile izlenecek, çevre korunacak.

“Yasadışı moloz atmaya son” başlığı ile gelişmeyi duyuran Filelefteros gazetesi, moloz taşıma araçlarına kararnameyle “GPS” zorunluluğu getirildiğini aktardı.



Kıbrıs’taki bu yeni düzenleme “Hedef çevrenin korunması ve Avrupa inşaat malzemelerinin %70 oranında geri dönüşümü hedefinin yakalanması” şeklinde açıklandı.

Kıbrıs Tarım Bakanlığı mevcut yasada yapacağı değişikliklerle kontrolsüz ve yasadışı bir şekilde moloz ve inşaat atıklarının atılması sorununa çare bulmaya çalışıyor.



Önümüzdeki Pazartesi günü Bakanlar Kurulunun karşısına getirilecek olan yeni düzenlemeler sonucunda moloz taşıma profesyonelleri ekskavatör, inşaat ve yıkım atıklarını işlemden geçirme ve nihai bertarafıyla uğraşan ruhsatlı kurumlarla işbirliği yapmak zorunda olacak.



Bu yolla inşaat atıkları ve molozlar yasadışı atık yerlerine, tarla ve derelere atılamayacak ve bunun çevreyle insan sağlığına olumsuz etkileri önlenebilecek.

Yeni düzenlemeler vasıtasıyla kazı ve inşaat atıklarının hacim ve ağırlığının azaltılması ve hammaddelerde tasarruf yapılması da hedefleniyor. Bu sayede Kıbrıs Cumhuriyeti AB’nin hedefi olan, inşaat atıklarının, ağırlığına göre, yüzde 70 oranında geriye dönüştürülmesi hedefi de yakalanmış olacak.

Yeni yasal çerçeveyle müteahhitlere üstlendikleri her inşaat çalışması için ruhsatlı birimlerle işbirliği kontratı imzalama zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca moloz taşıma araçlarına zorunlu GPS uygulaması getirilerek, faaliyetlerinin Çevre Bakanlığı tarafından kontrol edilebilmesi sağlanacak.

Bu yeni düzenlemeler sayesinde kontrolsüz moloz atımı sorununa çare üretilmesi bekleniyor. Moloz idaresiyle ilgili her türlü sorumluluk inşaat çalışmasının sahibine ait olacak. İlgililer çalışmanın plan çalışmasında hangi miktarda ve ne tür atıklar üreteceklerini de hesaplamak zorunda olacak. (Vula Harana)