Güneyde Merkezî Cezaevi doldu taştı

Güneyde Merkezî Cezaevi koğuşlarının dolup taştığı, 424 kişi kapasiteli cezaevinde tutulan kişi sayısının dün itibarıyla bin 32’ye yükseldiği bildirildi.

Fileleftheros Kıbrıs Rum polisi borçlular ya da sanıklar hakkındaki tutuklama emirlerini yerine getirmiş olsa şu anda bu rakamın çok daha yüksek olacağına dikkat çekti.

Cezaevi idaresi ile ilgili bakanlığın, yeni Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı’nın ağzından, başkanlık affı "dökülüp dökülmeyeceğine" kilitlenmiş durumda olduğuna dikkat çeken gazete, halen af kararı çıkarsa ve bu karar ceza süresi indiriminin ne kadar (1/3 veya 1/4 veya 1/5) olacağına bağlı olarak kaç mahkûmu etkileyeceğinin hesabının yapıldığını yazdı.