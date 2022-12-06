Güneyde Meclisten tarihi karar: “Grivas, vatan tarafından herhangi bir onurlandırmaya layık değildir”

Güneyde, AKEL’in önerisini onaylayan Meclis, hükümete ve tüm devlet kurumlarına EOKA B liderini, üyelerini ve/veya darbe hükümetinin yöneticilerini onurlandıran ya da kahramanlaştıran etkinliklerden uzak durma çağrısında bulundu.

AKEL’in açıklamasına göre, Meclis’te onaylanan kararla, “yurtsever kahramanların onurlandırılması” gerektiğine dair güçlü bir mesaj verildi.

Bu kararıyla Meclis, devletten ve eğitim sistemi, medya, yerel yönetimler, güvenlik teşkilatları gibi kurumlardan, “Yurtsever, demokratik ve antifaşist ruhu yücelten inisiyatifler üstlenmelerini öne çıkaracak girişimlerde bulunmalarını” talep etti.

Meclis aynı zamanda Yeorgios Grivas’ı anma ve onurlandırmaya yönelik her türlü faaliyetin finansmanını durdurması yönünde devlete çağrıda bulundu.