Güneyde Mayıs ortasına kadar rahatlama yok

Güneyde, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerde Mayıs ayı ortasına kadar rahatlama olmayacağı açıklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, “Rahatlama olmayacak ancak daha sıkı tedbir de alınmayacak” dedi.

Sağlık Bakanı’nın bu kararı bugün toplanacak olağanüstü Bakanlar Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.

Ioannou, pandemi ile başa çıkmanın tek yolunun aşılanma olduğuna işaret ederek, Haziran ayının sonuna kadar nüfusun yüzde 70’ini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kıbrıslı Rum Bakan, 40 bin doz Pfizer aşının bugün ulaştırılacağını, Haziran ayının sonuna kadar ise toplam 600 bin doz Pfizer aşısı beklediklerini açıkladı. Pfizer aşısı haricinde, yaklaşık 350 bin doz AstraZeneca ve 80 bin doz Moderna aşısı temin edileceği de ifade edildi.

Ioannou, önümüzdeki 2 haftalık süre içerisinde, 70 bin ile 75 bin arasındaki kişinin aşılanabileceğini de ekledi.

Kaynak Cyprus Mail