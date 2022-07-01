Güneyde Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 4.9

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Kıbrıs'ın güneyinde Mayıs 2022 işsizlik oranının yüzde 4.9 olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Eurostat verilerine dayanarak, Kıbrıs'ın güneyinde Mayıs 2022’de 22 bin işsiz olduğunu yazdı.

Habere göre Mayıs 2021’de ise işsizlik oranı yüzde 9 olarak kaydedildi.