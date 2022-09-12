Güneyde 'market sektörü' de huzursuz!

Türk Lirası'nın olağanüstü değer kaybı sonrasında Kıbrıslı Rumların alışveriş için adanın kuzeyine yönelmesi Yeşil Hat Tüzüğü’nde “güncelleme” talebini gündeme getirdi.

Benzincilerden sonra adanın güneyindeki market temsilcileri de alışverişin kuzeye yönelmesinden rahatsızlığını dile getirdi.

Alihtia gazetesi, benzincilerden sonra süpermarketlerde de tüketicilerin eskisi gibi market arabalarını doldurmadığını, yalnızca acil ihtiyaçlarını aldığının iddia etti; kuzeyden alışveriş yapan Kıbrıslı Rum sayısının artmasından en çok Lefkoşa ve Larnaka’daki küçük marketlerin etkilendiğini yazdı.

Fiyatların sürekli artmasıyla çoğu tüketicinin tasarruf uygulamak zorunda kaldığına işaret eden Kıbrıs Süpermarketler Birliği Başkanı Andreas Haciadamu, kuzeye yönelen alışverişten etkilendiklerini, buna tepki koyacaklarını söyledi.

Haciadamu “daha büyük olumsuzluklarla karşılaşmadan önce, Yeşil Hat Tüzüğü’nün güncellenmesi gibi bir çözüm bulunmalı. Yetkilileri harekete geçmeye, denetim konusuna eğilmeye çağırıyoruz” dedi.

Kıbrıs Süpermarketler Birliği Başkanı Andreas Haciadamu, sektör paydaşlarının da tüketicileri piyasada tutmak için sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

900’den fazla aile gıda yardımı alıyor

Fileleftheros “900 Aileye Gıda Paketi… Pahalılık Limasol’da Fakirliği Sürekli Artırıyor” başlıklı haberinde, sene başından bu yana akaryakıt ve temel tüketim ürünlerinin fiyatlarına yapılan fahiş zamların dar gelirli ailelerin hayatta kalmasını zorlaştırdığını, geçen yıla kadar geçinebilen çoğu ailenin artık gıda yardımı almak zorunda kaldığını yazdı.

“Gelecek zor olacak. Önümüzdeki dönemde sokakta kalmış aileler bile görebiliriz” ifadesini kullanan gazete, rezidanslarda yaşayan elitlerin bulunduğu Limasol’un bir de fakirlik ve sefalet denilen öteki yüzü olduğuna vurgu yaptı.

Haberde, özel bir inisiyatif olan Sarı Hat isimli yardım inisiyatifine her gün bir gıda paketi, okul gereçleri, biraz makarna, yağ ve narenciye gibi temel ürün yardımı için başvuran yüzlerce Kıbrıslı Rum olduğu kaydedildi. İinisiyatifin kurulduğu ilk iki yıl ayda 500 civarında gıda paketi dağıtılırken bu rakamın bu yıl 900’ün üzerine çıktığı kaydedildi.