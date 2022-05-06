Güneyde Maliye Bakanlığı’ndan, pandemi ve savaş nedeniyle 102 milyon Euro’luk ek bütçe

Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'nın, COVID-19 pandemisi ve Ukrayna kriziyle alakalı giderlerle ilgili olarak, meclise dün 102 milyon Euro’luk ek bütçe sunduğu haber verildi.

COVID-19 pandemisi ve Ukrayna savaşının etkileri yüzünden ortaya çıkan ek giderlerin karşılanması için, Maliye Bakanlığı'nın dün Meclise 102 milyon Euro’luk ek bütçe sunduğunu yazan Haravgi gazetesi, ek bütçeyle ilgili yasa tasarısının sunulmasının, Bakanlar Kurulu'nun 4 Mayıs tarihli toplantısında onaylandığını ekledi.